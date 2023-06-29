Дворцовый мост грядущей ночью разведут под вьетнамскую музыку

В Санкт-Петербурге в ночь на пятницу, 30 июня, разводку Дворцового моста в 01:10 будет сопровождать звуковое шоу. На этот раз «Поющие мосты» приурочили к 100-летию прибытия вьетнамского революционера Хо Ши Мина в Петроград.

В честь такой важной даты Дворцовый мост должны развести именно под национальную вьетнамскую музыку. В городе на Неве уже подготовили специальный плейлист для этих целей.

В северной столице России прозвучат композиции, посвященные вьетнамскому лидеру. Именно Хо Ши Мин стал одним из родоначальников российско-вьетнамских отношений, поэтому в Петербурге памятной дате с ним посветят целое событие, пишет «Петербургский дневник».

Напомним, что Дворцовый мост в течение сезона разводят и под другие тематические плейлисты. Например, в скором времени петербуржцев и гостей северной столицы ждут «Поющие мосты», приуроченные ко Дню любви, семьи и верности и ко Дню ВМФ.

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