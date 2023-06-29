Петербургские чиновники могут потратить 40 миллионов рублей ради обновления фотобанка

В Санкт-Петербурге в Смольном планируют направить почти 40 миллионов рублей на обновление фотобанка открыточных видов города на Неве. Пока не сообщается, как позднее будут использовать снимки. Предполагается, что вложения помогут привлечь в северную столицу России еще больше туристов.

По официальным данным, целью фотосъемки будет формирование положительного имиджа Петербурга у туристов. Также выдвигается задача повысить узнаваемость города, несмотря на то, что она и так является вполне высокой.

Как сообщает Мойка78, допускается, что необходимость актуализировать панорамы города может связана с активностью застройщиков. Такой вариант вполне может иметь место быть.

Это предположение можно объяснить тем, что и сами петербуржцы смогут видеть прогресс по преображению разных районов города. Местным жителям хотят показать, что Петербург всесторонне развивается, а застоя никакого нет. Сомнения вызывает то, насколько правильно вкладывать деньги именно в такой способ решения описанной проблемы.