Врач-фармаколог рассказала о применении витамина D летом

Витамин D принято считать витамином солнца. Бытует мнение, что летом его дополнительно принимать не нужно, так как и так достаточно света. Подробнее этот вопрос раскрыла врач-фармаколог Людмила Исаева.

Сам по себе витамин D отвечает за состояние костной ткани и фосфорно-кальциевый обмен. Он предупреждает развитие деменции у человека и даже спасает от депрессии.

Летом «солнечный» витамин действительно помогает вырабатывать солнце. Несмотря на это, остаются категории людей, которым он все равно должен быть рекомендован медикаментозно. К ним относятся беременные и кормящие женщины, люди с заболеваниями костной ткани и люди старше 60 лет. Об этом Исаева рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Также витамин D крайне важен для детей в качестве профилактики рахита. При этом самостоятельно выписывать его не стоит, лучше обратиться к специалисту.