Популярные автобусы в Петербурге изменят маршруты из-за ремонта на улице Коллонтай

Популярные автобусы в Петербурге изменят маршруты из-за ремонта на улице Коллонтай
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге ограничат движение общественного транспорта по улице Коллонтай. Из-за этого с понедельника, 3 июля, будут изменены схемы движения автобусов по некоторым популярным маршрутам.

Изменения будут действовать три дня: 3, 4 и 5 июля. В этот период на улице Коллонтай города на Неве будут вестись дорожные работы, которые и станут причинами корректировок.

Поменяются трассы автобусных маршрутов №№ 12, 118, 140, 161, 164, 255А, 264 и 288. Они ходят по участку автомобильной дороги от Дальневосточного проспекта до улицы Лопатина, где запланирован ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе «‎Организатора перевозок».

Ранее сообщалось, что жителям Санкт-Петербурга придется столкнутся с еще одними трудностями, связанными с общественным транспортом. Автобусы в северной столице России временно не будут заезжать к остановке «‎Метро «Удельная».

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