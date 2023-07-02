Петербуржцев предупредили о предстоящей слежке на дорогах

Петербуржцев предупредили о предстоящей слежке на дорогах
Фото: Baltphoto

В следующее воскресенье, 9 июля, в Санкт-Петербурге будут работать передвижные комплексы фиксации превышения скорости. Уже стало известно, в каких районах города и на каких участках водителям города на Неве следует быть особенно осторожными.

В центре северной столицы России будет работать пять комплексов фиксации на Синопской набережной. Они разместятся на участках от улицы Моисеенко к проспекту Бакунина, от проспекта Бакунина к улице Моисеенко, к мосту Александра Невского и на проспекте Обуховской Обороны.

Еще одна точка в Центральном районе будет размещена на Воскресенской набережной к Потемкинской улице. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Отдельные комплексы фиксации установят в Приморском, Кронштадтском, Василеостровском, Калининском, Кировском, Московском, Невском, Петроградском, Курортном и Красногвардейском районах Петербурга.Часть объектов разместят на участках КАД. Также слежка за водителями будет вестись в Шушарах, Пушкине, Колпино и по Московском шоссе в Пушкинском районе города.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на проспекте Авиаконструкторов женщина попала под колеса трамвая.

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