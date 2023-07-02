На рынке «вторички» замедлился рост цен

По России средняя стоимость жилья на рынке вторичной недвижимости выросла всего на 1%. При этом спрос на готовое жилье тоже возрос, так что покупатели остаются крайне довольны текущим положением дел.
В городах-миллионниках и Московской и Ленинградской областях средняя стоимость квартир на «вторичке» выросла до 127,3 тысячи рублей за квадратный метр. Здесь прирост составил всего 0,7% в месячном выражении, пишет «Коммерсантъ».
При этом ряд экспертов ожидает, что цены все же могут вырасти вновь и еще сильнее, если спрос на вторичную недвижимость продолжит расти. Пока этот рынок в России остается весьма нестабильным. На это влияют как внутренние и внешние ситуации, так и изменчивость предпочтений россиян.
Ранее сообщалось, что по России возросло более чем в два раза количество выданных потребительских кредитов.