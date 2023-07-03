Горе-актера осудили в Петербурге за драку с полицейским в Пулково

Горе-актера осудили в Петербурге за драку с полицейским в Пулково
Фото: Baltphoto

Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор против актера Падерина, который устроил спектакль в аэропорту Пулково. Мужчина получил два года условно за драку с полицейским.

Установлено, что осужденный в состоянии алкогольного опьянения в Пулково не менее одного раза толкнул своим туловищем и левой рукой полицейского, когда тот к нему подошел, чтобы сообщить о нарушении. После этого потерпевший ударился рукой о металлический поручень и получил вывих плеча.

По делу началось разбирательство. Актер частично признал вину и даже извинился перед полицейским, но потом усомнился, что именно он причастен к указанной драке. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Несмотря на такие сомнения, суд все же признал горожанина виновным и приговорил его к лишению свободы на два года условно с испытательным сроком два года. Также для нарушителя определен ряд обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали жителя Карелии, применившего насилие к полицейскому.

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