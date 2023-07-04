Водитель троллейбуса и пострадавший автомобилист окажутся в суде Петербурга после ДТП

Прокуратура утвердила обвинение водителю троллейбуса, которая нарушила правила дорожного движения. Однако на скамью подсудимых также попадет автомобилист, столкнувшийся с «рогатым» транспортом».

Прокуратура Московского района направила в суд уголовное дело 48-летней водителя троллейбуса и 27-летнего владельца иномарки. Оба фигуранта обвиняются в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, в январе прошлого года женщина-водитель поворачивала на Московском проспекте на Кузнецовскую улицу, выехав на встречную полосу. В этот момент по дороге «летел» автомобиль Toyota Corolla, водитель которого ехал слишком быстро. Столкновения избежать не удалось — пассажир автомобилиста получил тяжкий вред здоровью.

«Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу», — рассказали в прокуратуре.

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