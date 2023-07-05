Радиоведущий Воронов поделился планами после окончания творческого отпуска

Ушедший из эфира «Нового Радио» ведущий Вадим Воронов устал от «творческого отпуска» и решил снова окунуться работу. Знакомый многим автомобилистам голос может снова зазвучать на одной из 50 радиостанций Москвы.

«А что касается моего ухода с «Нового Радио», то скажу только, что нахожусь в творческом отпуске <…> Конечно, творческий отпуск рано или поздно заканчивается. И у меня такое впечатление создаётся, что у меня он заканчивается уже сегодня», — рассказал журналистам журнала «Нота миру» радиоведущий Вадим Воронов.

Напомним, что голос радиоведущего звучал в эфире «Русского радио» и «Русских Перцев», «Нового Радио» и «StarПерцев». В настоящий момент Воронов снова задумался о возобновлении своей профессиональной деятельности — в распоряжении известного радиоведущего как минимум 50 московских станций. Однако есть вероятность, что диктор попробуется себя и в Петербурге: » А если будут какие-нибудь интересные проекты в Санкт-Петербурге, то ребята… <…> Посмотрим».

Радиоведущий также признался, что в поиске работы ему помогают связи и дружеские отношения с людьми. Так было с первым местом работы — модной радиостанцией «Модерн». Далее радио «Рекорд» с программой «Братья по разуму». Знакомство с американцем привело в компании Bridge Media, которая занимались производством радиопрограмм.

Поэтому одним из важных советов, которые дал Воронов начинающим радиоведущим, — общаться с большим количеством людей. Связи помогают продвигаться по карьерной лестнице. При этом не стоит забывать про тембр, артикуляцию, чувство ритма и другие важные качества для диктора. Однако самым главным ключом к успеху является целеустремленность — начинающий радиоведущий не должен испытывать сомнений.

«Я не понимаю, как я хоть каким-то людям нравлюсь по радио, но мне, видимо, крупно повезло в своё время, чем я, собственно, и пользуюсь до сих пор», — сыронизировал Воронов.