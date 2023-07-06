Дрозденко вошел в ТОП-20 влиятельных глав субъектов РФ

Дрозденко вошел в ТОП-20 влиятельных глав субъектов РФ
Фото: Baltphoto

По итогам прошедшего июня 2023 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сохранил свое место в ТОП-20 влиятельных глав субъектов Российской Федерации. Чиновник оказался на гордом 11-м месте.

По докладу агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в мае 2023 года» глава Ленобласти находился на этой же позиции.

Как сообщает Online47, на положение чиновников в рейтинге влияют работа в русле целей и задач, транслируемых Федеральным центром, и рост вложений в развитие туристической инфраструктуры региона. Также большое значение имеет развитие речного судоходства и транспортных логистических узлов. С этим направлением у Ленобласти трудностей нет.

Указанные доклады публикуются ежемесячно, поэтому места российских чиновников в рейтинге могут меняться. При этом пока для Александра Дрозденко ситуация остается стабильной.

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