Арендная плата упала в восьми городах-миллионниках и поднялась в Петербурге

Ситуация на рынке недвижимость по России улучшается для арендаторов. Стоимость аренды стремительно падает в восьми городах-миллионниках. Петербург такое улучшение не коснулось.

Лидером в этом вопросе оказалась Пермь. За прошедшие полгода 2023 года средневзвешенная ставка в этом уральском городе упала на 23% — 4,4 тысячи рублей. Сейчас здесь можно снять двухкомнатную квартиру всего за 19,3 тысячи рублей в месяц.

Как сообщает Restate, также цены на аренду недвижимости упали в Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде, Краснодаре, Екатеринбурге, Красноярске и даже в Москве. Несмотря на это, стоимость съема квартир в Санкт-Петербурге только поднялась.

В городе на Неве арендные ставки возросли почти на 10% или чуть менее 3,5 тысячи рублей. В настоящее время в среднем квартиру в спальном районе северной столицы можно снять за 50 тысяч рублей в отдалении метро. За недвижимость в центре города требуют уже в районе 200 тысяч рублей ежемесячно.