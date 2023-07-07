Эталоны семьи, любви и верности: самые крепкие пары российского шоу-бизнеса

В субботу, 8 июля, россияне отметят День семьи, любви и верности. Этот праздник — отличный повод провести со своими любимыми романтический вечер и поговорить обо всем сокровенном. Здоровые отношения поддерживать сложно, но возможно. Gazeta.spb собрала к празднику подборку пар российского шоу-бизнеса, с которых можно брать пример.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Это пара — первое, что приходит на ум у многих, когда речь заходит о крепких и надежных отношениях. Воля и Утяшева вместе уже много лет, а с далекого 2012 года связали себя узами брака. Сейчас звезды воспитывают двоих детей: сына Роберта и дочь Софию.

Несмотря на постоянные попытки хейтеров уличить пару в расставании, Павел и Ляйсан до сих пор остаются вместе. Более того, даже некоторые относительно «‎свежие» пары не могут похвастаться такой нежной любовью, как в отношениях у этих двоих. ‎

Алексей и Елена Щербаковы

Пара в браке уже даже дольше Павла и Ляйсан — с 2011 года. Жена популярного комика — личность не публичная, поэтому следить за взаимоотношения этих супругов уже немного сложнее. И все-таки это получается: чего стоят только рассказы Алексея в рамках своих стендап выступлений.

Да, Щербаков порой пускает в сторону жены довольно колкие шутки, при этом поклонники все равно отмечают, с каком нежностью он о ней отзывается. А с какой теплотой он на нее смотрит…

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Высоцкая замужем с 1998 года за режиссером Кончаловским, который старше нее на 36 лет. Наверное, здесь такая разница в возрасте даже уместна: Андрей выступает для Юлии защитником и жизненным ориентиром.

Кончаловский поддерживает свою жену с ее кулинарными талантами и увозит на море куда подальше от хейтеров, чтобы та могла отдохнуть от осуждения в социальных сетях. Это ли не счастье?

Валерия и Иосиф Пригожин

Про эту пару недавно все вспомнили, благодаря фамилии Пригожина. Современная молодежь уже не так часто размышляет по поводу отношений певицы Валерии и Иосифа, но в этом году есть что обсудить: супруги в браке уже 20 лет.

Можно предположить, что День семьи, любви и верности они встретят вдвоем и устроят для себя что-нибудь незабываемое. Отношения этой пары спокойный, хоть и начались с неприязни. Тоже можно кое-чему из этого поучиться.

Со всех этих звездных пар вполне можно брать пример, чтобы выстроить здоровую коммуникацию со своей второй половинкой. День семьи, любви и верности — отличный момент, чтобы начать.