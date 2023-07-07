Молодые петербуржцы ограбили иностранца в Невском районе города

В Санкт-Петербурге сотрудникам правоохранительных органов наконец удалось выйти на злоумышленников, которые напали на гражданина одного из государств ближнего зарубежья. Иностранца 37 лет с помощью аэрозольного баллона остановили двое незнакомцев. Позднее они же его и ограбили.

Гость города на Неве лишился рюкзака, в котором находились документы и деньги. Общая сумма ущерба составила больше 31 тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас задержаны двое петербуржцев в возрасте 20 лет и 21 года. Против них возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Разбирательство продолжается, в скором времени злоумышленникам придется предстать перед судом.

Ранее сообщалось, что из квартиры жительницы Санкт-Петербурга вынесли сейф с миллионами рублей и тысячами евро.