Дорожники снова открыли движение по КАД на вантовом мосту

КАД у вантового моста снова доступен автомобилистам. Ранее дорожники устраняли здесь колейность.

Движение по вантовому мосту в составе КАД снова доступно в полном объеме. Как рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения на дороге с 56 по 57 километр сняты, все работы выполнены в соответствии с запланированным графиком.

Так, специалисты перекрывали третью и четвертую полосы одновременно на внешнем и внутреннем кольце трассы чтобы устранить колейность. Работы велись круглосуточно в две смены.

«Выполнен весь объем запланированных работ. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме», — отметили в ведомтсве.

Ранее стало известно, что вычислять ямы на петербургских дорогах будет нейросеть. Предполагается, что искусственный интеллект должен лучше справиться с этой работой.