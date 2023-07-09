В душе хостела на Советском проспекте нашли труп с ножевым ранением

Полицейские начали проверку после смерти постояльца хостела в Колпинском районе. Мужчину нашли в душевой кабине с ножевым ранением.

Поздний субботний вечер 8 июля вызвал массу неприятных эмоций у администратора хостела на Советском проспекте. Так, девушка не могла достучаться до одного из постояльцев — выяснилось, что мужчина уже никогда не сможет ответить.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в душевой кабине номера был найден труп 43-летнего мужчины с ножевым ранением. Личность погибшего, отметили стражи порядка, уже установили.

«Проводится проверка обстоятельств происшествия», — заявили в ведомтсве.

Ранее петербурженка-манипулятор попыталась утопить сына после ссоры с отцом ребенка. Четырехлетний мальчик попал в больницу, а его мать определили в психиатрическую лечебницу.