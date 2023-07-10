«Зверям» хотят запретить выступление в Петербурге

Депутат Государственной Дума Михаил Романов попросил проверить концертное агентство «Nebo Records», которое занимается организацией выступлений группы «Звери». Обращение уже направлено генеральному прокурору Игорю Краснову.

По мнению Романова, россияне стали замечать в творчестве «Зверей» негативное влияние на молодежь. Проверка должна затронуть поведение солиста популярной группы, который, по словам депутата, может доносить до подростков антигосударственную позицию, пишет lenta.ru.

Напомним, что в июне 2023 года концерт «Зверей» на ПМЭФ в северной столице России уже был отменен по тем же причинам. Ближайшее выступление группы в Санкт-Петербурге запланировано на 1 сентября. Билеты пока продаются, но если какие-либо нарушения со стороны солиста до этого времени подтвердятся, то концерт может просто сорваться.

Ранее сообщалось, что прокуратуру просят проверить организаторов VK Fest в Петербурге из-за выступлений Элджея и Хаски.