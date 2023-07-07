Прокуратуру просят проверить организаторов VK Fest в Петербурге из-за выступлений Элджея и Хаски

Прокуратуру просят проверить организаторов VK Fest в Петербурге из-за выступлений Элджея и Хаски
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Федеральному проекту по безопасности и борьбе с коррупцией не понравился VK Fest, который прошел в Санкт-Петербурге 1 и 2 июля. Претензии коснулись репертуара популярного музыкального фестиваля. Теперь прокуратуру требуют проверить организаторов.

Ведомство получило жалобу на «пропаганду пошлости и деградации». Такую тенденцию заметили в выступлениях Элджея, Хаски и Инстасамки. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

Глава ведомства Виталий Бородин посчитал, что эти артисты были лишними на VK Fest, так как их ценности — вовсе не то, что нужно диктовать современной молодежи. Также автор требования в прокуратуру высказался против самого ВК, который тоже придерживается сомнительных ценностей.

Остается ждать отклика прокуратуры, общественности и обвиненных звезд.

Ранее сообщалось, что суд Санкт-Петербурга запретил четыре песни Scally Milano из-за пропаганды наркотиков.

VK Fest петербург пропаганда


 

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