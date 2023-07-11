В трех районах Петербурга пройдут очередные испытания теплосети

В трех районах Петербурга пройдут очередные испытания теплосети
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге в среду и четверг, 12 и 13 июля, пройдут испытания тепловых сетей на плотность и прочность. Ими займутся в Калининском, Красногвардейском и Выборгском районах города.

В северной столице России постепенно готовятся к отопительному сезону. Сейчас работники определяют те места, где потребуется ремонт или модернизация объектов. На время работ на сетях снабжения температура воды не будет превышать 40°C.

Горожанам напоминают, что во время испытаний важно соблюдать ряд простых правил. В первую очередь нельзя приближаться к местам вытекания воды, заходить на них или заезжать. Об этом рассказали в пресс-службе АО «‎Теплосеть Санкт-Петербурга».

Также запрещается заходить за ограждения. Необходимо соблюдать все предупреждающие знаки, чтобы не нарушить технику безопасности.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на КАД у Комендантского проспекта просел участок дороги.

испытания петербург теплосеть


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В трех районах Петербурга пройдут очередные испытания теплосети
В Красносельском районе через суд пытаются ликвидировать свалку в 1,5 ...
Градозащитники Петербурга выступают против сноса флигеля дома Фокина
Наказания для коллекторов, двойное гражданство и отлов китов: Путин ...
По России начали действовать ограничения для водителей-уклонистов от армии
Спрос на большие квартиры в новостройках взлетел в Петербурге
В Петербурге рассказали о «‎перекидывании» нагрузки с пяти закрывающихся ...
За декаду июля в Петербурге выпала половина месячной нормы осадков