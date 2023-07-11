Россиянам раскрыли опасность подключения к некоторым сетям Wi-Fi

С подключением к сторонним сетям Wi-Fi стоит быть осторожнее. Пользование сетью с сохранением данных может привести к уязвимости и даже краже личных данных владельца смартфона.

Телефон может автоматически подключаться к известным точкам доступа Wi-Fi. Если пароль и логин уже сохранены, то телефон даже не будет запрашивать разрешения на соединение. Этим часто стали пользоваться киберпреступники. Об этом сообщает «PRO Город Будущего».

Как рассказал руководитель проектов Центра цифровых технологий управления ГУУ, Андрей Стариковский в интервью Life.ru, некоторые из таких сетей легко взламываются. Наибольшую опасность вызывают открытые Wi-Fi-сети, поскольку они имеют слабую защиту.

Также мошенники могут использовать поддельную сеть, которая ничем не будет отличаться от настоящей. Например, с существующими и официальными сетями Shopping Wi-Fi 1 и Shopping Wi-Fi 2 создается липовая сеть под названием Shopping Wi-Fi 3.