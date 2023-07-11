В Ленобласти прикрыли крупную наркоплантацию

В Ленинградской области сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на 48-летнего наркоплантатора-рецидивиста. В настоящее время мужчину уже задержали, против него возбуждено уголовное дело по «‎народной» статье 228 УК РФ.

Плантацию с нелегальными посадками нашли в одном из частных домов деревни Томарово Волосовского района региона. Здесь обнаружили 44 куста запрещенного на территории РФ наркотического растения. Все изъяли для проверок. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Разбирательство по факту произошедшего продолжается. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. После того, как достаточная база материалов будет собрана, дело направят в суд.

Ранее сообщалось, что в порту Санкт-Петербурга в контейнере с бананами обнаружили 50 килограммов наркотиков.