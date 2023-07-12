Сын сатирика Альтова превратит особняк Сысоева в многофункциональное пространство

Сын сатирика Альтова превратит особняк Сысоева в многофункциональное пространство
Фото: скриншот карт Google

Бывший особняк Сысоева на Васильевском острове превратят в «многофункциональное пространство». Владельцем здания стал Павел Альтов, сын сатирика Семёна Альтова.

Новое общественное пространство по типу «Севкабеля» или Cheval Court появится в здании на 9–й линии Васильевского острова, 60. Владельцем бывшего особняка Сысоева стал владелец ООО «Сальдо» — предприниматель Павел Альтов.

Как отметил бизнесмен в беседе с журналистами «Делового Петербурга», здание превратят в «многофункциональное пространство», однако какого именно формата оно будет, не пояснил. Отметим, что особняк не является памятником, поэтому здесь могут появиться как гостиничный комплекс, так и условные спортивные секции.

Ранее стало известно, что в Пушкине выросла стоимость реконструкции Александровского дворца — с миллионов она доросла до миллиардов.

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