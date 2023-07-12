Лепс станет специальным гостем фестиваля «Таврида.АРТ»

Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», который в этом году станет юбилейным, опубликовал программу. Хедлайнерами музыкальной части фестиваля станут певец SHAMAN, Ирина Дубцова, а специальным гостем 2023 года заявлен Григорий Лепс.

Как сообщают организаторы фестиваля, в честь пятилетнего юбилея проведения мероприятия оно изменит название и станет Фестивалем молодого искусства «Таврида.АРТ». В течение пяти дней участники и зрители познакомятся с передовыми разработками российских ученых и работами молодых деятелей искусства, моды и дизайна. Всего в Крыму будет работать пять площадок разной направленности.

Кроме насыщенной просветительской программы, участников «Таврида.АРТ» ждут и зрелищные выступления артистов. Хедлайнерами главной сцены фестиваля станут группа «Моя Мишель», Анет Сай, Леша Свик и SHAMAN. Также участников и гостей фестиваля ждет Григорий Лепс, который в качестве специального гостя исполнит свои главные хиты.

Участники и зрители уже могут зарегистрироваться на сайте «Таврида.АРТ». Зрителям достаточно заполнить соответствующую заявку, а вот потенциальным участникам для поездки в Крым нужно еще и подготовить видеовизитку или выполнить творческое задание.

Отметим, что с 2019 года фестиваль посетили более 15 тысяч участников. В этом году «Таврида.АРТ» пройдет на побережье Судака с 17 по 21 августа.