В Петербурге «похвастались» сокращением бюджета на капитальное строительство

В Петербурге &#171;похвастались&#187; сокращением бюджета на капитальное строительство
Фото: Baltphoto

За полгода в Петербурге на 7,5 % сократили общую заявленную стоимость объектов капитального строительства, строительство которых финансировалось из городского бюджета.

В Петербурге за шесть месяцев текущего года Центр государственной экспертизы пересмотрел стоимость объектов капитального строительства, что позволило городу сэкономить на строительстве более 11 млрд рублей бюджетных средств. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-губернатор Николай Линченко.

Так, изначально из бюджета планировали выделить 148 млрд рублей на строительство, однако пересмотр стоимости уменьшил цифру на 7,5% (11 млрд 155 млн рублей). Полученные деньги планируется перевести на реализацию других проектов.

Ранее стало известно, что в Кронштадте построят центр для военно-патриотического воспитания молодежи.

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