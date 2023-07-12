В Ленобласти сняли запрет на посещение лесов

В Ленобласти сняли запрет на посещение лесов
Фото: Baltphoto

Обильные дожди «остудили» Ленобласть, из-за чего в регионе сняли ограничение на посещение лесов. Однако разводить костры все так же запрещено.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, которое снимает ограничение на посещение лесов. Документ был введен 20 июня из-за жаркой погоды и повышенного риска пожаров на территории зеленых насаждений.

В местной администрации отметили, что отменить действие запрета позволили обильные осадки и снижение температуры воздуха. «Дождливая погода снизила «градус» пожароопасности, но разжигать костры в лесу по-прежнему запрещено», — заметили в ведомстве.

Отправиться в лес можно ради лисичек и опят. Эти грибы уже начали появляться под Петербургом. Местные грибники уже начали негласные соревнования в своих социальных сетях.

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