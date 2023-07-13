Петербургские депутаты предложили праздновать День Победы над Японией

Петербургские парламентарии посчитали необходимым отдельно праздновать Днень Победы над милитаристской Японией. В настоящий момент уже выбрана дата — 3 сентября.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от партии «Единая Россия» предложили официально учредить в списке памятных дней праздник «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны». Отмечать его планируется 3 сентября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Такая дата связана с Днем окончания Второй мировой войны и самим Днем Победы над милитаристской Японией, которые зафиксированы в истории 3 сентября 1945 года. Праздник долгое время отмечали в Советском Союзе, однако в новой России про него забыли.

Актуальность даны связана с недружественной политикой Японии и «коллективного Запада». По мнению депутатов, переименование праздника восстановит принцип «исторической справедливости».