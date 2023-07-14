Владельцев собак с Петроградки ссылают на новую площадку

В Петроградском районе Санкт-Петербурга открыли новую кинологическую площадку. Ее разместили на пересечении переулка Нестерова и Зверинской улицы.

В настоящее время в городе на Неве петербуржцы содержат порядка 300 тысяч собак. С их выгулом регулярно возникает множество проблем, поэтому по северной столице «распихивают» площадки для выгула.

Сложнее всего найти места для прогулок с четвероногими питомцами в историческом центре города. При этом местные власти заявляют, что «изыскивают все возможности» для этого. Такой информацией поделились в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

За прошлый 2022 год в культурной столице появилось семь подобных площадок. В текущем году работа по созданию указанных пространств продолжается.

Ранее сообщалось, что в Ладожское озеро после реабилитации выпустили четырех нерп из Красной книги.