В Ладогу после реабилитации выпустили четырех нерп из Красной книги

В Ленинградской области во вторник, 11 июля, Фонд друзей балтийской нерпы и «Водоканал Санкт-Петербурга» устроили «выпускной» для нерп. В родное Ладожское озеро отпустили четырех таких животных, которые сейчас внесены в Красную книгу.

Нерпята были найдены в тяжелом состоянии. С середины апреля с животными работали профессионалы, проходила длительная реабилитация. У малышей диагностировали истощение, обезвоживание и заражение паразитами. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Нерп удалось вылечить и привести в подходящее состояние. Теперь животные спокойно смогут адаптироваться к жизни в дикой природе, поэтому их и отпустили.

В регионе продолжат помогать нерпятам и взрослым особям. Также специалисты занимаются исследовательской работой на объектах.

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