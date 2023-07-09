Россиянин с несколькими тигрятами и львятами попался на границе с Казахстаном

На пограничном пункте «Караузек» поймали очередного контрабандиста, который пытался вывезти из России двух львят и пару бенгальских тигров. Нарушитель не смог показать соответствующие документы.

Росприроднадзор пресек очередную попытку нелегально вывезти диких животных из страны. Как рассказала глава ведомства Светлана Радионова в своем Telegram-канале, контрабандиста задержали на пограничном пункте «Караузек».

Мужчина пытался выехать из России и Казахстан с клетками, в которых находились два львенка и два бенгальских тигренка. «Гражданин смог предъявить только оформленные «на коленке» паспорта без каких-либо сведений об идентификации животных», — отметила Радионова.

В настоящий момент малышей определили в астраханский зоопарк «Баба Фрося». Там им проведут все необходимые вакцинации и предоставят медицинскую помощь.

Ранее в Уфе попытались продать на «Авито» раненного львенка.