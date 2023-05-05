В Уфе попытались продать на «Авито» раненного львенка

В Уфе спасли раненного львенка, а потом попытались продать через сервис «Авито». Как оказалось, животное получило серьезные травмы. Более того, содержался он в неподходящих условиях.

К счастью, объявление заприметили, сотрудники Росприроднадзора. Сотрудники «прикинулись» покупателями и приехали к продавцу. На месте же они уже показали свои удостоверения, потребовав мужчину отдать животное, ведь документов на животное у него не было.

Позднее львенка тоже никто не оставил без дома — отозвался зоолунопарк «Саванна», они возьмут его на передержку. А вот врачи ветклиники «Наш добрый доктор» провели осмотр животного. Как оказалось, это юная львица, пишет глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Что касается объявления на сервисе, то позднее свой комментарий предоставила пресс-служба «Авито». Они отметили, что на их сервисе запрещена продажа диких животных, модерация сразу отсекает такие объявления.

Соответственно, этого не должно было произойти, теперь сервис будет разбираться в причинах инцидента, чтобы избежать такого в дальнейшем.

«Рады, что сейчас Симба в надежных руках. Однако — кто знает, как обернулась бы его судьба, не случись эта ошибка и не появись объявление в выдаче», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что власти Бали решили ограничить число туристов из других стран. В том числе и из России.