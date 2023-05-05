На Бали решили ввести квоты для туристов

Власти Бали решили ограничить число туристов из других стран. В том числе и из России. Как рассказал губернатор острова Ваян Костер, теперь здесь не будет приветствоваться массовый туризм.

Костер заявил, что планируется ограничить въезд туристов, введя систему квот. Он уточнил, что иностранцы должны будут зарегистрироваться за год до планируемой поездки. А это одна из возможных систем квот, которые сейчас рассматриваются.

Ранее стало известно, что граждане Российской Федерации – в лидерах по числу депортаций с Бали. Только сначала 2023-го и до 17 апреля с острова выдворили 96 иностранцев, из которых 23 – россияне, пишет Detic. Как выяснилось, на Бали живёт большое количество россиян, они предпочитают жить вместе, образуют целые «русские деревни». Это не то, что радовало бы жителей.

Когда будет реализована эта программа, а также в каком формате – пока неизвестно.