В Петербурге перезахоронят воинов Красной Армии

Санкт-Петербург участвует во Всероссийской акции «Вахта памяти». В этом году активисты нашли в Красносельском районе останки одиннадцати красноармейцев, защищавших город на Неве в Великую Отечественную войну. Теперь их планируют перезахоронить с почестями.

Торжественно-траурная церемония уже назначена на 20 июля. Павших бойцов должны захоронить на воинском участке Старо-Пановского кладбища. Об этом рассказали в администрации Санкт-Петербурга.

Останки погибших военнослужащих в северной столице России находят регулярно. За 2021 год было обнаружено 59 воинов. В 2022 году цифры оказались еще выше: были найдены останки 85 бойцов и командиров Красной Армии. Поиски проходили в Красносельском, Курортном, Колпинском, Московском и Пушкинском районах Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге простились с погибшими бойцами специальной военной операции.