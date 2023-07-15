В Петербурге перезахоронят воинов Красной Армии 

В Петербурге перезахоронят воинов Красной Армии 
Фото: Baltphoto

Санкт-Петербург участвует во Всероссийской акции «Вахта памяти». В этом году активисты нашли в Красносельском районе останки одиннадцати красноармейцев, защищавших город на Неве в Великую Отечественную войну. Теперь их планируют перезахоронить с почестями.

Торжественно-траурная церемония уже назначена на 20 июля. Павших бойцов должны захоронить на воинском участке Старо-Пановского кладбища. Об этом рассказали в администрации Санкт-Петербурга.

Останки погибших военнослужащих в северной столице России находят регулярно. За 2021 год было обнаружено 59 воинов. В 2022 году цифры оказались еще выше: были найдены останки 85 бойцов и командиров Красной Армии. Поиски проходили в Красносельском, Курортном, Колпинском, Московском и Пушкинском районах Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге простились с погибшими бойцами специальной военной операции.

великая отечественная война перезахоронение петербург


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге перезахоронят воинов Красной Армии
Лазурные автобусы в Петербурге просят снять с оборота из-за возгораний
Петербургские многодетные семьи могут получить бесплатную няню для ребенка
В Петербурге согласовали параметры застройки на месте ЛДМ
В ЗАГСе назвали самые популярные у петербуржцев имена для детей
Африканских лидеров на саммите будут угощать конфетами со «‎вкусом Петербурга»
На набережной Лейтенанта Шмидта разгорелся серьезный пожар
Телеведущего Дроздова экстренно госпитализировали из-за воспаления ...