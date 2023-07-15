Роспотребнадзор проверил воздух в Петербурге после пожара на набережной Лейтенанта Шмидта

Роспотребнадзор проверил воздух в Петербурге после пожара на набережной Лейтенанта Шмидта
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Санкт-Петербурге вечером в пятницу, 14 июля, случился серьезный пожар в Василеостровском районе на набережной Лейтенанта Шмидта. После ликвидации возгорания трехэтажного здания Роспотребнадзор провел проверку воздуха на содержание опасных веществ.

Процессу горения при пожаре свойственно содержание в воздухе оксида углерода, серы диоксида, формальдегида, фенола, этилбензола и других веществ. Именно количество этих веществ и было проанализировано.

По результатам проверок по указанному адресу установлено, что концентрация загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы. Все показатели в норме для атмосферного воздуха городских и сельских поселений. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Воздух является безопасным для здоровья населения. При этом в ведомстве отметили, что ситуация остается на контроле Управления.

Ранее сообщалось, что лазурные автобусы в Санкт-Петербурге просят снять с оборота из-за возгораний.

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