Лазурные автобусы в Петербурге просят снять с оборота из-за возгораний

За последний год в Санкт-Петербурге сгорело 12 лазурных пассажирских автобусов. Это не так много, если учитывать общий оборот в пять тысяч экземпляров, но в городе все равно встревожены таким положением дел.

Сейчас в северной столице просят приостановить «Пассажиравтотрансом» эксплуатацию партии автобусов. Из оборота планируют вывести 30 автобусов Volgabus, которые поступили в прошлом году, до полного исправления всех недочетов. Еще 98 автобусов этой же марке могут убрать до проведения проверок соответствия техники всех необходимым требованиям. Об этом написал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своем телеграм-канале.

Также чиновник отметил, что заводы-производители автобусов МАЗ и Volgabus получили поручения разработать график модернизации техники и замены тех экземпляров, которые не пройдут проверку.

Ранее сообщалось, что прокуратура Санкт-Петербурга будет разбираться со сгоревшим автобусом во Фрунзенском районе.