С Ленинского проспекта Петербурга уберут некоторые остановки автобусов

В Санкт-Петербурге на воскресенье и понедельник, 16 и 17 июля, с Ленинского проспекта уберут некоторые остановки общественного транспорта. Ограничения коснутся рейсов по автобусным маршрутам № 2, 2А, 26, 226, 239, 243 и 333 и троллейбусным № 32, 35, 41 и 45.

В воскресенье, 16 июля, с 08:00 до 20:00 отменяются остановки «Ул. Десантников», «‎Ул. Котина», «‎Ленинский пр., 95» по направлению движения к метро «Ленинский проспект».

В понедельник, 16 июля, с 08:00 до 14:00 отменяются остановки «Пр. Маршала Жукова, угол Ленинского пр.» и «Ленинский пр., 95» по направлению движения к проспекту Героев. В этот же день с 14:00 до 20:00 отменят остановки «Ул. Котина» и «Ул. Десантников» по тому же направлению. Об этом рассказали в пресс-службе «‎Организатора перевозок».

Такие временные корректировки введут, чтобы провести дорожные работы в правых полосах движения на участке от проспекта Маршала Жукова до улицы Десантников. Маршруты следует выстраивать заранее.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге между Приморским шоссе и ЗСД трижды за ночь перекроют движение по КАД.