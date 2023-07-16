Исторические деревянные дома у станции Оредеж взяли под охрану

Исторические деревянные дома у станции Оредеж взяли под охрану
Фото: Живой город

По заявке градозащитников исторические деревянные дома при железнодорожной станции Оредеж взяли под охрану. Здания собираются расселить по программе «Жилье и городская среда» до сентября 2025 года.

Комитет по сохранению культурного наследия Ленобласти после обращения градозащитников взял под охрану комплекс исторических деревянных домов при железнодорожной станции Оредеж. Как рассказали активисты проекта «Живой город», обратиться в комитет неравнодушных горожан заставила программа по расселению жилья.

Так, на фасаде дореволюционных домов появилась информация проекта «Жилье и городская среда» о расселении деревянных зданий до сентября 2025 года. Однако дальнейшая судьба редких построек была неизвестна — застройщик мог снести ценный памятник архитектуры. Однако теперь сделать это будет невозможно.

Ранее градозащитники Петербурга выступили против сноса флигеля дома Фокина.

историческое здание кгиоп новости СПб


 

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