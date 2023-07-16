Маленькая девочка упала в шахту лифта и погибла во Владикавказе

Во Владикавказе возбудили уголовное дело после смерти девочки, которая упала в шахту лифта. Малышка вместе с подругой ехали в лифте, когда он застрял. Одна из девочек смогла выбраться, а вторая упала с шестого этажа.

Во Владикавказе днем 15 июля две девочки четырех и семи лет сели в лифт, чтобы подняться на седьмой этаж. Однако механизм остановился, из-за чего дети застряли в кабине. Так как на дверях не было специального фиксатора, одна из девочек раздвинула двери руками и выпрыгнула на лестничную площадку. Ее подруга попыталась повторить трюк, но у нее не вышло — девочка упала в шахту лифта и разбилась.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело «по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека возбуждено уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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