Иностранные доли «Данона» и «Балтики» стали российскими

Указом Путина доли иностранцев в «дочке» Danone и «Балтике» перешли под управления Росимущества.

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому доли «Данона» и пивоваренной компании «Балтика» перешли во временное управление российской стороне.

По данным официального портала правовых актов, речь идет о 98,56% капитала ООО «Пивоваренная компания «Балтика», которые принадлежат Carlsberg Sverige Aktiebolag. Еще 1,35% ООО «Хоппи юнион» и 0,09% Carlsberg Deutschland GmbH также перешли под управление Росимущества. В документе указаны и акции АО «Данон Россия», управление «дочкой» также временно переходит на контроль России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин решил устроить опрос в своем Telegram-канале, чтобы выяснить, нужно ли пересаживать чиновников на отечественные автомобили.