Володин предложил россиянам выбрать машины для депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин решил устроить опрос в своем Telegram-канале, чтобы выяснить, нужно ли пересаживать чиновников на отечественные автомобили.

В России из-за санкций и проблем с поставками иномарок начали особое внимание уделять развитию отечественного автопрома. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в стране необходимо направлять бюджетные средства на развитие заводов, которые поставляют российские автомобили. При этом у Володина возник к россиянам вопрос.

«Считаете ли вы правильным закупать отечественные марки автомобилей для органов исполнительной власти, депутатов, бюджетных учреждений, госкорпораций?», — спросил Володин в своем Telegram-канале.

За час под постом проголосовали более 40 тысяч человек. За вариант «да» ответили 37 тысяч подписчиков, за «нет» — две тысячи человек. Вариант «все равно» выбрали 2,5 тысяч.

Ранее Володин предложил Джо Байдену подлечиться у врачей в России.