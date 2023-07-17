В Ленобласти начнут помогать матерям-студенткам ради повышения рождаемости

В Ленобласти разрабатывают план, который позволит увеличить рождаемость в регионе. Так, одной из мер поддержки могут помогать матерям-студенткам ухаживать за ребенком.

Жительницам Ленобласти, которые вынашивают ребенка и параллельно получают высшее или специальное образование, могут начать помогать по уходу на ребенком. Такую идею высказал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко на аппаратном совещании.

В области планируют к 2025 году увеличить количество новорожденных на 12,6%. Для этого будут помогать не только студенткам, но и другим матерям: создадут новые места в яслях, откроют «семейные МФЦ», предоставят «социальных нянь». Отдельное внимание уделят женам бойцов СВО, ожидающих и воспитывающих детей.

Отметим, что рождаемость в Петербурге также хотят повысить с помощью новой программы и 14,3 миллиарда рублей.