В Петроградском районе выставили на торги за 1 млрд рублей землю под БЦ

В Петроградском районе нашелся кусок незастроенной земли, который выставили на торги со стартовой ценой в 1 млрд рубелей. Здесь можно будет построить бизнес-центр.

Участок, огороженный Малой Зелениной улицей, Петергофской улицей, Пионерской улицей и набережной Адмирала Лазарева, выставили на торги Российского аукционного дома (РАД). Участок площадью 6,6 тысяч квадратных метров находится в недалеко от метро Крестовский остров. Стартовая цена — один миллиард рублей.

Согласно разрешению на строительство от Госстройнадзора, на участке до 16 января 2026 года можно построить бизнес-центр общей площадью 31 тысячу «квадратов». Проект разрешает организовать ресторан, зоны со свободными планировками и панорамное остекление, а также парковку.

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