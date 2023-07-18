Сотрудники МЧС с вертолетом тушат пожар на Волхонском шоссе под Петербургом

О пострадавших или погибших не сообщалось. Спасатели продолжают бороться с огнем.

На Волхонском шоссе под Петербургом сотрудники МЧС тушат крупный пожар. Для работы был задействован вертолет Ми-8 МЧС России. Информацией об этом поделились в пресс-службе МЧС РФ.

Известно, что огонь охватил площадь три тысячи квадратных метров на полигоне в Виллозском городском поселении Ленинградской области. Горит деревянная щепа. Недалеко расположен полигон ТБО, угрозы распространения огня на него нет. Пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Возгорание тушат 43 человека личного состава и 15 единиц специальной техники. О пострадавших или погибших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителей Ленобласти предупредили о «газовых» учениях МЧС во всех районах региона. Местных жителей заранее призвали не пугаться имитационных дымов.