В Петербурге 19 июля проверят теплосети в четырех районах

Горожан предупредили о проведении работ. Они пройдут на разных улицах.

АО «Теплосеть» планирует проверить состояние теплосетей в Центральном, Невском, Калининском и Красногвардейском районах Петербурга в среду, 19 июля. Информацией об этом поделились в пресс-службе организации.

В сообщении отмечается, что меры позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры. В Центральном районе трубы проверят на улицах: Александра Невского, Тележной, Миргородской, Хохрякова, Гончарной Полтавская, Харьковская, Атаманская, Константиноградская, Кременчугская, Профессора Ивашенцева, части Невского проспекта, Чернорецком переулке, набережных Обводного канала и реки Монастырки, территории сада Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

В Невском районе работы пройдут по следующим улицам: Седова, 2-й Луч, Автогенной, Смоляной, набережной Обводного канала, Глухоозерском шоссе, Большому Смоленскому проспекту и площади Бехтерева. В Калининском: по улицам Жукова, Лабораторной, проспектам Кондратьевскому, Мечникова, Пискаревскому и Полюстровскому

В Красногвардейском проверят теплосети на улице Бестужевской, проспеках Энергетиков, Пискаревском, Среднеохтинском, Полюстровском и Шоссе Революции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в трех районах Петербурга пройдут очередные испытания теплосети.