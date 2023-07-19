Ученые рассказали о пользе жира на талии

Оказалось, что жир может уберечь от серьезного заболевания. Речь идет о диабете.

Ученые из Университета штата Вирджиния (США) провели исследование, согласно результатам которого некоторым людям жировые отложения на талии могут помочь в защите от диабета. Выяснилось, что на это влияют пять генов.

Как сообщает «PRO город будущего», эти гены влияют на скорость накопления жира в области живота и вместе с этим снижают риск развития диабета II типа. На основе этих результатов команда создала новый инструмент для анализа генетических вариаций. Специалисты проведут дополнительные исследования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые Петербурга создали первое отечественное ПО для 3D-печати металлами. Такая разработка позволит увеличить производительность в металлургической и авиационной промышленностях. Также предполагается, что она во многом поможет в судостроении.