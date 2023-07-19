«Минирования» петербургских судов привели к эвакуации более 300 человек

Никто не пострадал. Полиция не нашла взрывчатку.

В Петербурге анонимные террористы снова якобы минировали городские объекты. На этот раз злоумышленники обратили свое внимание на суды. Из-за сообщений о бомбах были эвакуированы более 300 человек.

Как сообщает Мойка78, информация о минировании поступила сотрудникам правоохранительных органов во вторник, 18 июля. Неизвестные заявили, что бомбы заложены в 476 объектах на территории Северной столицы. Из них госвласти – 82, транспорта – 228, торговли – 116, образования – 49 и здравоохранения – 1. Из судов эвакуировали 303 человека.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге «заминировали» Политех: студенты эвакуированы. В результате действий злоумышленников никто не пострадал. Проводится проверка. Никаких взрывоопасных веществ или предметов найдено не было.