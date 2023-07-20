Петербуржцам предложили выбрать цвет новых электробусов

В Петербург планируют поставить новые модели экологических автобусов, которые будут работать от «розетки». Горожанам предложили выбрать цвет нового общественного транспорта.

В сентябре в Петербурге начнут строить площадку под первый на Северо-Западе парк электробусов, которые будут работать от ночной зарядки. Новое пространство в производственной зоне «Ржевка» обещают открыть в следующем году.

Уже сейчас в Петербурге готовятся заключить контракт на поставку новых автобусов, работающих от электрической зарядки. Горожанам предлагают выбрать цвет: доступны цвет «морской волны», «весенний зеленый» и «травяной». Голосование проходит на странице губернатора во «Вконтакте».

Ранее стало известно, что производителям лазурных автобусов начали возвращать горящую технику на доработку. В Петербурге уже приостановил эксплуатацию 30 таких моделей.