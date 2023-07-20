Молодым петербуржцам предложили побороться за грант ради своих идей

Жители Петербурга от 14 до 35 лет могут до 3 августа поучаствовать в конкурсе «Росмолодежь. Гранты: «Микрогранты». Получить можно будет от пяти до ста тысяч рублей на реализацию своего проекта.

Молодым людям предложили поучаствовать в конкурсе на получение гранта на реализацию своего проекта. Подать заявку можно, если предложение связано с экологическим просвещением, работой с людьми с ОВЗ, развитием занятости и самозанятости молодежи, студенческих сообществ, туризма, популяризацией спорта, науки и других сфер. Полный список номинаций можно посмотреть на сайте «Молодежь России».

Подать заявку нужно до 3 августа включительно. Итоги конкурса на получение гранта от пяти до ста тысяч рублей подведут 27 сентября текущего года. Реализация должна проходить с октября 2023 года по сентябрь 2024 года.

Ранее Минцифры решили отменить ранее выданные гранты в сфере IT.