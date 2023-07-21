По ЗСД откроют бесплатный проезд из-за военно-морского парада

В Петербурге 23 и 30 июля автомобилисты смогут бесплатно проехать по ЗСД. Нововведения связаны с репетицией, а затем и самим парадом в День военно-морского флота.

В Петербурге 23 и 30 июля будут разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Чтобы избежать транспортного коллапса, автомобилистам разрешили бесплатно проехать по ЗСД.

Как рассказали в пресс-службе оператора «магистраль северной столицы», в «акции» участвует участок от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта в обе стороны. Плата за проезд не будет взиматься 23 июля с 09:00 до 14:00 и 30 июля с 07:00 до 14:00.

«Прочие поездки, в том числе транзитные, включающие участок от развязки с наб. р. Екатерингофки до съезда на Богатырский пр. (и в обратном направлении), тарифицируются в обычном режиме согласно действующим тарифам», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb подробнее рассказывала об ограничениях на дорогах 30 июля.