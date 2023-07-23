Часть КАД перекроют для фур из-за африканского саммита

Водителям большегрузов стоит учитывать корректировки. На кольцевой будут стоять сотрудники ГИБДД.

В Петербурге в течение четырех дней южный участок Кольцевой автодороги (КАД) будет перекрыт для грузовых автомобилей. Речь идет о машинах массой более 3,5 тонны. Информацией об этом поделились в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения будут действовать с 26 по 29 июля. Это время проведения саммита «Россия – Африка». Так, большегрузы не смогут проехать между транспортными развязками с Софийской улицей и Ропшинским шоссе — с 60 по 94 километр. На кольцевой для регулирования движения будут находиться патрульные экипажи ГИБДД. Также установят временные дорожные знаки и информационные щиты, чтобы предупреждать водителей об ограничениях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на время саммита «Россия — Африка» петербургские больницы изменят режим работы.