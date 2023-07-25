Подорожавшая свежая рыба вынудила петербуржцев перейти на консервы

Подорожавшая свежая рыба вынудила петербуржцев перейти на консервы
Фото: Baltphoto

Рост цен на свежую рыбу вынудил петербуржцев искать более доступную альтернативу. Так, потребители переключились на консервы, паштеты и крабовые палочки.

В Петербурге начали искать альтернативу свежей рыбе. Так, по данным ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», в среднем в Северо-Западном федеральном округе цены на замороженную рыбу поднялись на 3,5% — килограмм теперь стоит 220 рублей. При этом атлантическая треска с начла года прибавила в цене 11% (276 рублей за килограмм), а атлантическая скумбрия продается по 175 рублей за кило (рост на 7,4% ).

Как сообщают «Ведомости», торговые сети уже отметили сдвиг покупательского интереса в сторону более бюджетных альтернатив. Так, горожане начали приобретать рыбные консервы, паштеты и крабовые палочки.

Ранее стало известно, что подорожавшие отделочные материалы негативно сказались на стоимости ремонта квартир.

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