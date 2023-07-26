Цифровой рубль можно будет получить по наследству

Некоторые операции с новой формой российской валюты нельзя будет совершить. Речь идет о вкладах и кредитах.

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании для него электронной платформы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как сообщает «PRO город будущего», цифровой рубль – это новая форма денег, а не криптовалюта или валюта. У российского рубля будет три номинала: наличный, безналичный и цифровой. Россияне смогут пользоваться им для платежей и переводов. Однако это не распространяется на вклады и кредиты. Кроме того, цифровой рубль можно получить в наследство.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России утвердили внедрение цифрового рубля: что это и как пользоваться. Сейчас по документам утвердили ряд понятий и определили порядок открытия, ведения и закрытия цифрового счета.